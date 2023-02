Präsident Schwaiger "wildert" beim Ex-Verein: Puch schnappt sich Topspieler vom SAK

Nur wenige Tage nach der Verpflichtung von Mersudin Jukic kann der Salzburg-Ligist Puch den ersten namhaften Sommerneuzugang präsentieren: Der 21-jährige Sebastian Hölzl, der in den vergangenen Transferzeiten immer wieder mit Proficlubs in Verbindung gebracht wurde, wechselt für die kommende Saison vom SAK zu den Tennengauern.

"Für uns ein Wahnsinn. Einer der besten Regionalliga-Spieler hat sich für Puch entschieden, das freut uns natürlich", erklärt Puch-Präsident Christian Schwaiger, der den Transfer selbst eingefädelt hat. Hölzl entwickelte sich in den vergangenen zweieinhalb Jahren beim SAK zu einem Topspieler und zählt zu den talentiertesten Offensivspielern im gesamten Salzburger Unterhaus. "Er hat sich für unser Projekt entschieden und ist ab Sommer ein wichtiger Baustein für eine gute Saison in der Salzburger Liga", sagt Schwaiger, der eine ähnliche Einkaufstour wie zu seiner Zeit als SAK-Präsident aber ausschließt: "Wir haben schon eine sehr gute Mannschaft, die wir nur punktuell verstärken wollen. Der Jukic-Transfer hat sich im Winter ergeben und Hölzl war ein absoluter Wunschspieler von mir."

Larionows überrascht vom Transfer

Dass der Ex-Präsident dem SAK den besten Spieler wegschnappt, kommt bei den Nonntalern natürlich nicht gut an. Öffentlich äußern will sich der Vorstand zu diesem Thema aber nicht. "Kein Kommentar", hielt sich Walter Larionows bedeckt. Dass er Hölzl gerne über den Sommer hinaus beim SAK gesehen hätte, bestätigt das SAK-Urgestein. "Wir sind überrascht von der Entscheidung des Spielers. Wir wollten ihn halten, aber leider hat er sich anders entschieden. Das Timing ist vor der wichtigen Frühjahrssaison aber unglücklich." Noch mit Hölzl muss der SAK in den letzten vier Partien der Regionalliga Salzburg vier Punkte aufholen, um sich doch noch für das obere Play-off zu qualifizieren.

Vertrag bei Profiangebot ungültig

Sollte der 21-jährige Bayer im Frühjahr weitere Proficlubs auf sich aufmerksam machen und das passende Angebot kommen, dann könnte er den Vertrag mit Puch noch auflösen. "Diese Klausel haben wir vereinbart. Sollte dieser Fall eintreten, dann wäre es für uns schade, aber für den Spieler natürlich eine große Chance. Grundsätzlich hoffe ich aber, dass Hölzl ab Sommer für den FC Puch aufläuft", erläutert Schwaiger, dessen Verein nach einer starken Hinrunde auf Platz vier überwintert und gute Karten für den Klassenerhalt in der Salzburger Liga hat. Der Aufstieg in die Regionalliga West ist kein Thema. "Auch wenn wir Meister werden, steigen wir nicht auf."