Proficlub jagt Goalie Manuel Wallinger

Beim 0:0 am Freitag gegen Telfs ließ St. Johanns Goalie Manuel Wallinger in einer wichtigen Situation seine ganze Klasse aufblitzen. Der 19-Jährige behielt in einer 1:1-Situation die Oberhand und bewahrte seine Mannschaft damit vor einem Rückstand. Dass der Youngster bisher eine sehr starke Saison spielt, ist auch einigen Proficlubs nicht verborgen geblieben. Blau-Weiß Linz klopfte an und lud Wallinger vor drei Wochen zu einem zweitägigen Probetraining ein. "Er hat einen guten Eindruck hinterlassen. Ob sie ihn verpflichten wollen, steht noch nicht fest", erklärt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser.

Weil bei den ambitionierten Oberösterreichern das Torwart-Duo Nicolas Schmid und Felix Gschossmann auch in der nächsten Saison bleibt, wäre Wallinger als Nummer drei eingeplant. Aus diesem Grund würde für Lottermoser ein Wechsel wenig Sinn ergeben: "Manuel ist ein starker junger Tormann, der sich aber noch weiterentwickeln muss. Bei uns würde er Einsatzzeiten in der Regionalliga bekommen, bei Blau-Weiß Linz eher nur in der zweiten Mannschaft, die in der fünften Liga spielt. Meiner Meinung nach wäre es gut für ihn, wenn er zumindest noch ein Jahr in St. Johann bleibt."