Profivereine jagen zwei SAK-Youngsters

Sebastian Hölzl und Rinor Hulaj haben durch starke Leistungen in der Regionalliga Salzburg auf sich aufmerksam gemacht.

Nach einem schwachen Herbst ist der SAK im Frühjahr in Fahrt gekommen und kletterte in der Tabelle vom letzten auf den fünften Platz. Die starken Leistungen der jungen Truppe sind auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. Neben Stefan Federer und Petrit Nika wechselt auch Nikola Trkulja zum Regionalliga-Konkurrenten Grünau. Nach Höherem streben zwei Youngsters: Sebastian Hölzl und Rinor Hulaj wollen im Sommer den Sprung in den Profifußball schaffen. Der 20-jährige Hölzl, der seit Jahren konstant starke Leistungen zeigt, ist bei ...