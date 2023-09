Ralf Rangnick schaut Miniknaben in Seekirchen auf die Beine - ÖFB-Teamchef erkundigt sich nach neuen Spielformen

Dass dem ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick der österreichische Fußball am Herzen liegt, zeigte der 65-Jährige am Sonntag. Anstatt einen der letzten warmen Tage in diesem Jahr zu genießen, besuchte der Deutsche ein U8-Turnier in Seekirchen, um sich ein Bild von den neuen Spielformen im Nachwuchs zu machen.

BILD: SN/SV SEEKIRCHEN Seekirchens Nachwuchschef Thomas Rieger (l.) freute sich über den Besuch von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

"Wenn man bei uns, beim ÖFB, auf die Idee kommen würde, mir zu erklären, dass es bei den Sechs- bis Zwölfjährigen keine Tabellen mehr gibt, keine Ergebnisse zum Schluss und auch nicht aufgelistet wird, wer die Tore geschossen hat, dann kriegt derjenige mit mir ein Problem", sagte Ralf Rangnick vor wenigen Wochen bei einem Auftritt beim internationalen Trainerkongress. Diese Aussage schlug in Österreich große Wellen: Denn der ÖFB forciert seit Kurzem bei den kleinsten Nachwuchskickern Bewerbe ohne Tabellen. Rangnick musste sich Kritik des Ex-ÖFB-Präsidenten Johann Gartner gefallen lassen und macht sich nun selbst ein Bild von den neuen Spielformen. Zu Gast beim SV Seekirchen Am Sonntag blickte Rangnick den Kickern beim SV Seekirchen auf die Beine. "Er hat sich bei uns erkundigt, wie die neuen Spielformen bei uns angenommen werden und welche Meinung wir vertreten. Er wird in den kommenden Monaten mehrere Plätze besuchen und sich selbst ein Bild von der Lage im Nachwuchs machen", erklärt Seekirchens Nachwuchschef Thomas Rieger. Rangnick, der seit Kurzem in Obertrum wohnhaft ist, beobachtete das ganze U8-Turnier und zeigte sich sehr nahbar. "Ein sehr sympathischer Mensch, der die Fotowünsche der Youngsters bereitwillig erfüllt hat", sagt Rieger und ergänzt: "Wir haben uns sehr gefreut, dass sich der Teamchef ein Nachwuchsturnier auf unserer Anlage angeschaut hat. Eine tolle Sache für den ganzen Verein und eine zusätzliche Motivation für Spieler und Betreuer."