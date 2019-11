Der Lungauer Rallye-Pilot Hermann Neubauer profitierte bei seinem zweiten Staatsmeistertitel nach 2016 vom Ausscheiden seines Kontrahenten.

Spannender hätten die Vorzeichen vor dem letzten Renntag im Rahmen der österreichischen Rallyemeisterschaft 2019 nicht sein können. Nach den ersten vier Sonderprüfungen der Rallye W4 rund um Horn am Freitag klassierte sich der Lungauer Hermann Neubauer auf dem dritten Rang. Der Rückstand auf Meisterschaftskonkurrent Julian Wagner, der die letzte Rallye der Saison nach vier von 13 Sonderprüfungen anführte, betrug 10,9 Sekunden.

Die Zuschauer rechneten mit einem Herzschlagfinale am Samstag. Doch dann kam alles anders. Nach der fünften Sonderprüfung - der ersten am Samstag - konnte Wagner mit seinem Skoda Fabia R5 nicht mehr weiterfahren. Ein Problem mit dem Getriebe zerstörte die Titelträume des Oberösterreichers. "Ich habe schon nach vier oder fünf Kilometern der ersten Prüfung Probleme gehabt, vom fünften Gang runter zu schalten. Vor dem Start zur sechsten Sonderprüfung habe ich dann meinen Skoda mit einem Getriebeproblem abstellen müssen. Was genau los war, müssen wir jetzt schauen. Leider ist damit der Traum vom Titel geplatzt. Das ist schade, aber es wollte halt nicht sein", erklärt Wagner, dessen Bruder Simon die Rallye für sich entschied.

Für Neubauer, der mit einem Ford Fiesta R5 unterwegs ist, war der Weg zum zweiten Staatsmeistertitel damit frei. Nach 13 Sonderprüfungen beendete der 31-jährige aus St. Michael die Rallye W4 auf dem zweiten Platz und sicherte sich damit den Titelgewinn. "Eigentlich ist es schrecklich, wenn du weißt, dass du nur noch ins Ziel kommen musst. Ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich sitze nur mehr im Auto, horche auf jedes Geräusch und fahre wie ein Apotheker. Dennoch ist die Freude über den Titelgewinn natürlich riesengroß", freut sich Neubauer.