Regionalliga: FC Pinzgau Saalfelden - SV Austria Salzburg im Livestream

Die Regionalliga Salzburg geht in die letzte Runde: Das Spitzenspiel zwischen dem FC Pinzgau und der Salzburger Austria gibt es im Livestream zu sehen.

In der letzten Runde der Regionalliga Salzburg stehen sich am Samstag (14 Uhr) Saalfelden und Austria Salzburg gegenüber. Während die Pinzgauer als Tabellenzweiter ihr Ticket für die überregionale Eliteliga, wie der SAK, schon vor Wochen gebucht haben, kämpfen die Violetten im Frühjahr mit den verbleibenden sieben Salzburger Vertretern um einen ÖFB-Cup-Startplatz und gegen den Abstieg. Ein Schicksalsspiel dürfte es für Christian Schaider werden: Der Austria-Trainer ist in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten und will mit einem Erfolgserlebnis in Saalfelden seinen Trainerstuhl retten. Für alle Fußball-Fans, die es am Samstag nicht in die Saalfelden-Arena schaffen, bieten die "Salzburger Nachrichten" in Kooperation mit RTS Salzburg wieder einen Livestream und einen Liveticker an.

Quelle: SN