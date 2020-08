In der zweiten Runde der Regionalliga Salzburg kam es zum Topspiel zwischen Titelfavorit und Aufstiegsaspirant Saalfelden und Austria Salzburg. Die Auswärtsmannschaft von Trainer Christian Schaider entführte dank einer starken Leistung verdient drei Punkte aus dem Pinzgau und lacht von der Tabellenspitze.

Den Heimauftakt hat sich die Mannschaft von Startrainer Christian Ziege wohl anders vorgestellt. Der Titelfavorit aus dem Pinzgau unterlag einer starken Salzburger Austria verdient mit 0:2 und muss bereits nach zwei Runden die erste Niederlage der Saison in der Regionalliga Salzburg hinnehmen.

Saalfelden erwischte den besseren Start

Die Heimmannschaft aus Saalfelden war zu Spielbeginn zwar darum bemüht, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen und erspielte sich in der Anfangsphase zwei Chancen, aber die Gäste aus der Stadt Salzburg machten dem Favoriten mit ihrem aggressivem Pressing das Leben schwer. Außerdem behielt die Auswärtsmannschaft in den Zweikämpfen zumeist die Oberhand. "Wir haben das Spiel des Gegners aus der Vorwoche analysiert und unseren Matchplan sehr gut umgesetzt. Das Pressing in der ersten Halbzeit war sehr gut", erklärt Austria-Coach Christian Schaider. Folgerichtig gingen die Violetten nach einer knappen halben Stunde in Führung. Marco Hödl erzielte nach einem Angriff über die rechte Seite das 1:0 für die Gäste. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause

Austria Salzburg war das reifere Team, Saalfelden nur in der Schlussphase gefährlich

Auch nach dem Seitenwechsel war Austria Salzburg besser im Spiel und dem zweiten Tor näher als Saalfelden dem Ausgleich. Nach etwas mehr als einer Stunde erhöhte abermals Hödl zum verdienten 2:0 für die Gäste. Saalfelden versuchte in weiterer Folge Druck aufzubauen, die Austria versuchte ihr Glück nach vorn im Umschaltspiel. Richtig gefährlich wurde die Ziege-Truppe aber nur in der Schlussphase der Partie. Saalfelden operierte mit langen Bällen und kam zu einigen guten Chancen, ein Tor wollte der Heimmannschaft an diesem Abend aber nicht gelingen. "Es war das erwartet gute Spiel. Wir haben viele Sachen richtig gemacht und waren 80 Minuten lang stabil. Am Ende hat man gemerkt, dass wir ein paar Körner gelassen haben. Ich bin sehr glücklich über den Sieg", sagte Schaider, dessen Mannschaft nach zwei absolvierten Runden makellos die Tabelle anführt.

Christian Ziege war über das Auftreten seiner Mannschaft enttäuscht

"Austria Salzburg hat heute die grundlegenden Dinge, die es braucht, um guten Fußball zu spielen, viel besser gemacht. Wir konnten zu keiner Zeit das auf den Platz bringen, was wir uns vorgenommen hatten, und sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Zum Schluss sind wir nach langen Bällen gefährlicher geworden, aber zu spät. Jedes Team, das gegen uns spielen wird, wird bis in die Haarspitzen motiviert sein und uns das Leben richtig schwer machen, so wie heute", erklärte Ziege.