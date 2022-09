Regionalliga Salzburg: Nigeria-Duo träumt vom Profigeschäft

Die beiden Stürmer Abdulhakim Daneji und John Ejoor wollen sich mit starken Leistungen in Seekirchen für den Profifußball empfehlen.

Der Fußball-Regionalligist Seekirchen ist nicht bekannt dafür, in seinen beiden Kampfmannschaften auf Legionäre zu setzen. Trotzdem laufen für die Wallerseer seit Kurzem neben sechs jungen ukrainischen Flüchtlingen auch zwei Nigerianer auf. Seekirchen-Obmann Toni Feldinger hat eine einfache Erklärung: "Die zwei Nigerianer wohnen in Thalgau und wurden uns angeboten. Weil unser Kader wegen Verletzungen sehr dünn besetzt ist, haben wir sie dazugenommen. Die Ukrainer sind im Kinderdorf in Seekirchen untergebracht und bekommen beim Fußballspielen etwas Abstand von ihrem schweren Alltag. Wir ...