Regionalliga Salzburg: Quartett jagt Seekirchen

Die Westligisten St. Johann und Austria Salzburg sowie Landescupsieger Kuchl vertreten Salzburg in der nächsten Saison im ÖFB-Cup. Das vierte Ticket, das an den Besten der Regionalliga Salzburg geht, ist noch heiß begehrt. Der große Gejagte ist Spitzenreiter Seekirchen, der vor dem abschließenden Duell gegen Schlusslicht Grünau am Freitag auf den nur fünf Punkte zurückliegenden Tabellenfünften SAK trifft. "Wenn die Seekirchner gewinnen, sind sie durch", sagt Bischofshofens Trainer Andreas Fötschl. Seine Mannschaft liegt nach Verlustpunkten nur zwei Zähler hinter den Flachgauern - und ist damit neben den zweitplatzierten Kuchlern (in Grünau Favorit) der gefährlichste Verfolger. Denn bleibt der BSK fortan makellos, dürfte sich Seekirchen wegen des verlorenen direkten Duells keinen Punktverlust mehr leisten. Mit einem Sieg gegen Saalfelden, das Philipp Zehentmayr (Kitzbühel) und den Rodnei-Neffen Gabriel Francisco Da Silva Lima aus Anthering verpflichtet hat, will Bischofshofen den Druck erhöhen. "Es wird auswärts ganz eng, aber wir sind bereit", sagt Fötschl.