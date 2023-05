Regionalliga Salzburg: Seekirchen beendet gegen Kuchl seine Negativserie

Christoph Chudoba schoss die Lapkalo-Elf am Freitag zum ersten Erfolg seit Ende Oktober.

Seekirchen meldet sich im Kampf um die Westliga-Tickets zurück: Mit einem 1:0-Heimsieg gegen Kuchl kletterten die Wallerseer zumindest bis Samstagabend auf den dritten Platz im oberen Play-off der Regionalliga Salzburg. Den Goldtreffer erzielte Christoph Chudoba, der nach einer Flanke von Fabian Büchele per Kopf zur Stelle war (42. Minute).

Lapkalo nach 1:0-Sieg erleichtert

"Endlich ist die Negativserie beendet. Wir waren in den vergangenen Wochen schon öfters knapp dran, jetzt hat sich die Mannschaft endlich belohnt", freut sich Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo. Ganz anders war die Laune bei seinem Gegenüber Thomas Hofer: "Der Gegner hat sehr defensiv und destruktiv gespielt. Verdient gewonnen hat Seekirchen sicher nicht."

Kuchl nicht vom Glück verfolgt

Kuchl rannte immer wieder an, mehr als ein Stangenschuss von Milos Savic und ein Lattentreffer von Benjamin Kaindl sprangen aber nicht heraus. Trotz der Niederlage hat Kuchl weiterhin alle Chancen die Regionalliga West zu erreichen. Für Hofer muss sich sein Team aber gehörig steigern: "In dieser Verfassung haben wir, aber auch Seekirchen, nichts in der dritten Liga verloren."

Grödig und Golling jubeln

In der zweiten Partie des oberen Play-offs empfängt Grünau am Samstag zu Hause Tabellenführer Austria Salzburg. Die Violetten können sich mit einem Sieg bereits vier Runden vor Schluss einen Westliga-Startplatz sichern.

Im unteren Play-off unterlag am Freitag der SAK, der im Sommer Dzenan Halilovic aus Thalgau holt, Golling mit 1:2. Grödig gewann das Kellerduell gegen Hallein knapp mit 1:0. Die spielfreien Anifer konnten mit Melvis Memic (Neumarkt) und Zeljko Crnogorcevic (Hallein) zwei Neuzugänge präsentieren.

In der Regionalliga West will Bischofshofen am Samstag mit einem Heimsieg gegen Reichenau weiter an den Spitzenteams dranbleiben. Saalfelden reist am Samstag nach Kufstein.