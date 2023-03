Regionalliga-Trainer warnen vor einer Liga mit Oberösterreich

Eine gemeinsame Regionalliga mit Oberösterreich wird konkreter. Sportlich hinkt Salzburg dem Nachbarn derzeit aber weit hinterher.

Die Regionalliga West mit Salzburg, Tirol und Vorarlberg feiert ab dem kommenden Sommer ein Comeback. Geht es nach einigen Funktionären in Salzburg, dann ist dieses Modell aber nicht von langer Dauer. Die Tendenz geht in Richtung einer gemeinsamen dritten Leistungsstufe mit Oberösterreich, das diesen Wunsch ebenfalls verfolgt und beim ÖFB bereits einen Antrag eingereicht hat. Am Rande des Länderspiels gegen Aserbaidschan am 24. März in Linz wird die ÖFB-Sportkommission diesen Antrag diskutieren.

Oberösterreich will Liga mit Salzburg

