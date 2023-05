Regionalliga West: Deutscher Profitrainer nach Bischofshofen?

Beim 1:1 in Saalfelden könnte der neue BSK-Trainer bereits vor Ort gewesen sein. Auch bei den Pinzgauern steht ein Trainerwechsel im Raum.

Die Entscheidungen in der Fußball-Westliga sind vertagt: Nach dem 1:1 im Derby zwischen Saalfelden und Bischofshofen haben weiterhin beide Teams die Chance auf den Landesmeistertitel und die Pongauer können mit einem herausragenden Saisonfinish sogar noch den Westliga-Titel holen. "Eine sehr gute Partie von beiden Seiten. Mit einem gerechten Ergebnis", sind sich die beiden Trainer Andreas Fötschl (Bischofshofen) und Markus Fürstaller (Saalfelden) einig.

Im Kampf um den Titel, der einen weiteren Regionalliga-Startplatz für Salzburg bedeuten würde, sieht Fötschl seine Mannschaft weiterhin in einer guten Position: "Wir haben nur zwei Punkte Rückstand auf die Spitze und jetzt zwei Heimspiele gegen Hohenems und Kufstein. Wenn wir da gut punkten, dann ist noch alles möglich."

Sandhausens Nachwuchsleiter Thema beim BSK

Weil Fötschl Bischofshofen im Sommer Richtung Puch verlassen wird, befinden sich die Pongauer derzeit auf Trainersuche. Eine Vollzugsmeldung könnte es bereits in Kürze geben. "Wir haben unsere Liste auf drei Kandidaten reduziert. In den nächsten zwei Wochen könnte eine Entscheidung fallen", betont Reiter. In der Favoritenrolle dürfte derzeit Raphael Laghnej sein. Der 49-jährige Deutschtunesier war gegen Saalfelden bereits im Publikum und könnte im Sommer aus Deutschland nach Salzburg übersiedeln. "Ein sehr spannender Trainer, der für unseren Prozess sicher eine Bereicherung wäre", sagt Reiter. Derzeit ist Laghnej beim deutschen Zweitligisten Sandhausen als Leiter der Nachwuchsabteilung tätig.

Zum Kontakt kam es bereits im vergangenen Sommer: Damals weilte Bischofshofen auf Trainingslager in Sandhausen, mit Khery Hamka übersiedelte im Winter ein ehemaliger Laghnej-Schützling zum Regionalligisten.

Thomas Schnöll und Bernhard Hanser sahen Derby

Zu einem Trainerwechsel könnte es nach der Saison auch in Saalfelden kommen. Die Zukunft von Markus Fürstaller ist noch nicht geklärt. "Ob ich weiterhin Beruf, Familie und Fußball unter einen Hut bringe, ist nicht sicher. Wir werden uns bald zusammensetzen und gemeinsam mit dem Vorstand eine Entscheidung treffen", sagt der Erfolgscoach. Mit Thomas Schnöll und Bernhard Hanser waren am Wochenende bereits zwei mögliche Nachfolger Zaungäste beim Derby.