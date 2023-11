Regionalliga West: Team der Herbstsaison

Im "Team der Herbstsaison" stehen vier Spieler von Austria Salzburg.

Elf Spieler der fünf Salzburger Teams stachen in der Herbstsaison der Westliga heraus und stehen aus diesem Grund im "Team der Herbstsaison".



Kilian Schröcker: Dass Saalfelden bis zum Schluss um die Winterkrone mitspielte, lag auch am starken Goalie. Kilian Schröcker spielte eine überragende Herbstsaison und hielt den Pinzgauern viele Punkte fest.



Kadir Özkan: Der Abwehrchef der St. Johanner zeigte nicht nur in der Defensive seine Stärken, sondern glänzte auch mit drei Treffern.



Matthias Theiner: Unumstritten der Turm in der Austria-Defensive und mit fünf Toren der gefährlichste Verteidiger der Liga.



Philip Kanzler: Das Grünauer Eigengewächs entwickelte sich neben Routinier Thomas Pertl zu einem Topverteidiger.



Bogdan Kuksenko: Der Ukrainer zeigte im Herbst, dass er viel Qualität hat: Zieht im BSK-Mittelfeld die Fäden und ist zudem torgefährlich (sieben Treffer).



René Zia: Der Denker und Lenker im Austria-Mittelfeld zählt auch mit 32 Jahren noch zu den besten Kickern in der Westliga.



Marinko Sorda: Spielte wohl die beste Halbsaison seiner Karriere. Er erzielte elf Tore und hat großen Anteil an der Winterkrone.



Philipp Zehentmayr: Der 25-jährige Mittelfeldspieler blühte im Herbst so richtig auf und ist aus der Saalfelden-Startelf nicht mehr wegzudenken.



Mohamed Khalil: Erzielte in den letzten sechs Hinrunden-Partien neun Treffer (insgesamt elf) und kann endlich sein ganzes Potenzial abrufen.



Tamás Tandari: Der 35-Jährige glänzte im Herbst nicht nur im Sturm (acht Tore), sondern machte auch als Innenverteidiger eine sehr gute Figur.



Yannic Fötschl: Schnell, dribbelstark und torgefährlich. Fötschl ist wohl die heißeste Offensivaktie in der gesamten Liga und unterstrich sein Talent mit sieben Treffern.