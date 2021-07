Regionalligist St. Johann verpflichtet Ex-Profi

Die Pongauer verpflichteten am vorletzten Transfertag noch Sandro Djuric.

Punkt 24 Uhr endet am Donnerstag die Transferzeit im Salzburger Fußball-Unterhaus. Einen Transferkracher konnte kurz vor Ablauf der Frist der Regionalligist St. Johann präsentieren: Der ehemalige Red-Bull-Nachwuchsspieler Sandro Djuric, der zuletzt beim rumänischen Zweitligisten Călărași unter Vertrag stand, hat am Mittwoch einen Zweijahresvertrag bei den Pongauern unterschrieben. In seiner Glanzzeit spielte der 28-Jährige mit Grödig in der Bundesliga (45 Einsätze) und mit dem FC Liefering, Austria Lustenau und Wiener Neustadt einen Stock tiefer (91 Einsätze). "Wir sind überglücklich, dass sich ...