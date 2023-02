Walser Ringer gehen zu Hause auf Medaillenjagd

Simon Marchl und Benedikt Huber greifen bei der Staatsmeisterschaft im Freistil nach Gold.

SN/a. c. wals

Das Bundesligafinale hat für den Rekordmeister AC Wals kurz vor dem Jahreswechsel mit einer Enttäuschung geendet. Hauchdünn mussten sich die Salzburger Herausforderer Inzing geschlagen geben und verpassten damit Titel Nummer 55.

Dass sie noch immer der stärkste Ringerclub Österreichs sind, wollen die Walser am Samstag (14 Uhr) bei der Staatsmeisterschaft in der eigenen Walserfeldhalle unter Beweis stellen. So erwartet sich das Team um Chefcoach Matthias Außerleitner mindestens zwei Meistertitel und reichlich weiteres Edelmetall.

Als Topfavoriten auf Gold gelten die beiden auch international erfahrenen U23-Kämpfer Simon Marchl und Benedikt Huber. Weitere heiße Medaillenkandidaten sind die Talente Kristian Cikel, Muhamed Bektemirov und Mukhammad Inshapiev.