Saalfelden-Kicker zieht es zum deutschen Rekordmeister Bayern München

Trotz der 0:1-Niederlage im Schlager gegen Austria Salzburg ist Saalfelden mit der Hinrunde in der Regionalliga West hochzufrieden. Trainer Johannes Schützinger muss einen schmerzhaften Abgang verdauen und wünscht sich im Winter den einen oder anderen Neuzugang.

Saalfelden spielte bis zum Schluss um die Winterkrone in der Regionalliga West. Letztendlich reichte es aber nicht ganz. Nach der Pleite gegen Austria Salzburg überwintern die Pinzgauer auf Platz drei. "Wir sind trotzdem hochzufrieden. Es war eine sehr starke Herbstsaison. Gegen Winterkönig Austria Salzburg ist uns im zweiten Durchgang leider etwas die Luft ausgegangen", erklärt Schützinger, der die Tabellenspitze weiterhin im Blick hat: "Wir haben fünf Punkte Rückstand, im Frühjahr ist noch alles möglich. Wir werden uns sehr gut auf die verbleibenden 14 Partien vorbereiten."

Ruf des deutschen Rekordmeisters gefolgt

Die harte Vorbereitung im Winter nicht mehr in Angriff nehmen wird Michael Noggler. Der 28-jährige wechselte vor Kurzem in die Marketingabteilung des deutschen Rekordmeisters und wird Saalfelden im Winter verlassen. "Er arbeitet bereits seit rund einem Monat bei den Bayern und hat zum Schluss nur mehr ein Mal in der Woche bei uns trainiert. Für ihn natürlich eine tolle Sache. Wir werden uns nach Ersatz umsehen müssen", erklärt Saalfelden-Trainer Johannes Schützinger, der sich neben dem Youngster Anes Masic (Heilbronn) noch weitere Neuzugänge in der Wintertransferzeit wünscht. Ein Thema ist unter anderem Grödigs Martin Hartl, der aber auch bei Mittersill und St. Johann in Tirol auf dem Wunschzettel stehen soll. Einen neuen Club hat Julian Vincetic gefunden: Der Defensivspieler wechselt vom Salzburg-Ligisten Puch nach Ostermiething.