Salzburg-Derby: Sehr gute Gespräche mit Grödig, aber auch Ausweichen nach Oberösterreich möglich

Drei Tage bevor der Fußball-Regionalligist Austria Salzburg den Spielort für das Cup-Match gegen Red Bull Salzburg bekannt geben muss, fanden am Dienstag Gespräche mit den Grödig-Verantwortlichen statt. Obwohl das Treffen von beiden Seiten als positiv bewertet wird, prüfen die Violetten noch einen anderen Spielort.

Ende September (26., 27. oder 28.) steigt in der zweiten Runde des ÖFB-Cups das Salzburg-Derby zwischen den beiden Erzrivalen Austria Salzburg und Red Bull Salzburg. Die Violetten haben das Heimrecht und sind nun auf der Suche nach dem besten Spielort. Das Heimstadion in Maxglan wäre zwar der Wunsch vieler Fans, aus sicherheitstechnischen Gründen kommt das kleine Stadion aber wohl nicht infrage. Ein Ausweichen nach Grödig dagegen schon. "Ich will, dass dieses Derby in Salzburg gespielt wird. Die Gespräche mit der Austria waren sehr gut. Ich will mit diesem Spiel nicht das große Geld machen und habe den Violetten ein sehr faires Angebot gemacht", betont Grödig-Chef Christian Haas, der keine Details nennen will. Auch sein Gegenüber Claus Salzmann ist mit einem positiven Gefühl aus dem Treffen gegangen: "Es war ein Gespräch auf Augenhöhe, wir werden bis Donnerstag entscheiden, wo wir spielen werden."

Red-Bull-Arena kein Thema

Und Grödig ist wohl die einzige Möglichkeit im Bundesland Salzburg. Salzmann und Co. haben zwar überlegt, ob der Schlager in der Red-Bull-Arena stattfinden soll, doch diese Idee wurde wieder verworfen. Am Dienstag hat sich aber eine neue Möglichkeit ergeben: Verantwortliche des LASK haben sich gemeldet und angeboten, dass das Spiel in Linz über die Bühne geht. Vorteil: Während in Grödig "nur" 4.500 Zuschauer Platz finden würden, könnte man in Linz im besten Fall 20.000 Karten verkaufen. "Der LASK klärt am Mittwoch ab, ob der ÖFB das Salzburg-Derby in Linz erlauben würde. Sollte wir grünes Licht bekommen, dann starten die Verhandlungen. Das Angebot des LASK ist sehr verlockend. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass das Derby in Salzburg gespielt werden soll", betont Salzmann.