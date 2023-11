75 Salzburger Fußballtrainer frischten ihr Wissen auf

Trainerfortbildung in Rif mit Robert Tschaut (SFV), Bundesliga-Coach Gerald Scheiblehner, U19-Frauenteamchef Hannes Spilka und Kurt Pflanzer (SFV, siehe Bild).

Zur alljährlichen Trainerfortbildung des Salzburger Fußballverbandes im ULSZ Rif durfte Sportdirektor Robert Tschaut am Wochenende neben prominenten Referenten auch 75 Salzburger Fußball-Trainer und -Trainerinnen begrüßen. Unter dem Motto: Je höher die Qualifikation der Fußball-Lehrer, desto höher ist die Qualität auf dem Feld. Ein Highlight war am Sonntag der Vortrag von Blau-Weiß-Linz-Cheftrainer Gerald Scheiblehner, der über die Spielphilosophie des Bundesliga-Aufsteiger berichtete. Darüber hinaus waren U19-Frauenteamchef Hannes Spilka und SFV-Torwartinstruktor Werner Pentz zu Gast. Die Trainer-Lizenz verlängert sich mit der Teilnahme an der Fortbildung um weitere drei Jahre.