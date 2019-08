Die Tennengauer verwandeln einen 1:3-Rückstand in Altenmarkt in einen 4:3-Erfolg. Nach zwei Runden in der Salzburger Liga hält man beim Punktemaximum.

Adnets Erfolgslauf unter Neo-Trainer Thomas Schnöll hält an. Nach dem 5:1-Auftaktsieg gegen Puch hatten Kapitän Florian Widl und Co. in Altenmarkt am Samstag aber deutlich härter zu kämpfen, um erneut drei Punkte zu erobern. Die Adneter starteten stark und gingen früh durch ein Eigentor der Hausherren in Führung. Mitte der ersten Halbzeit riss aber der Faden im Spiel der Gäste. Altenmarkts verdienter Ausgleich fiel kurz vor der Pause.

"Die ersten 25 Minuten waren stark. Wir haben aber das 2:0 verabsäumt und dann die Kontrolle verloren", erklärt Schnöll, dessen Team nach dem Seitenwechsel gar mit 1:3 in Rückstand geriet. "Obwohl wir in dieser Phase nicht gut waren, sind die Gegentreffer gegen den Spielverlauf gefallen. Wir haben uns danach aber ohnehin schnell erfangen und wieder das Heft in die Hand genommen", betont Adnets Cheftrainer.

Neo-Angreifer Patrick Sparber verkürzte nur wenige Minuten nach Altenmarkts Doppelschlag. In der Schlussphase drehten Roland Strobl per Kopf und erneut Sparber, dem der Ball nach einem Standard glücklich vor die Beine fiel, die Partie. "Über 90 Minuten betrachtet, ist es ein verdienter Sieg, weil wir mehr und klarere Torchancen hatten als der Gegner", resümiert Thomas Schnöll, dessen Mannschaft nun auf die ebenfalls noch makellosen Straßwalchner trifft. "Der nächste harte Brocken."

Quelle: SN