Salzburger Liga: Hallein verliert Kapitän und weitere Abgänge stehen bevor

Nach einem holprigen Start ist Hallein in Form gekommen und überwintert auf dem vierten Platz der Salzburger Liga. In der Pause wird der große Kader reduziert und punktuell verstärkt.

Bereits seit Längerem ist bekannt, dass Hallein-Urgestein Christoph Siller den Verein im Winter Richtung Anif verlassen wird. Seit dem Wochenende ist der nächste Abgang fix: Kapitän Halid Hasanovic verlässt die Tennengauer nach einem halben Jahr wieder und kehrt nach Friedburg zurück. Beim Oberösterreich-Ligisten wird der Routinier ab sofort als spielender Co-Trainer von Ex-Profi Ernst Öbster agieren. "Er hat uns seine Entscheidung vor dem letzten Match mitgeteilt", betont Hallein-Trainer Christoph Lessacher, der in den kommenden Tagen wohl noch mit weiteren Wechselwünschen konfrontiert werden wird. Neben Hasanovic, Siller und Goalie Adin Kulijic sollen auch Eyüp Erdogan (Anif oder Puch), Kenan Sejdic, Elvis Ozegovic und Sebastian Voglmaier, der bei zwei Westligisten hoch im Kurs steht, den Club den Rücken kehren wollen. Auf der Habenseite stehen bisher Fabian Schweiger (Puch) und Florian Kiss. "Einen jungen Torhüter wollen wir noch holen, mehr wird sich nicht mehr tun. Auch wenn uns noch einige Spieler verlassen sollten, wäre der Kader groß genug", sagt Lessacher.

Anif: Probespieler und erster Abgang

Viel Bewegung wird es im Winter auch im Kader von Anif geben: Der Tabellenvorletzte will seine Mannschaft unbedingt verstärken, um den drohenden Abstieg noch zu verhindern. Am Montag trainierten aus diesem Grund Simon Braun (Marchfeld), Amir Aliu (Hallwang) und Rinor Hulaj (Neumarkt) bei den Flachgauern mit. "Entscheidung ist noch keine gefallen, wir werden dieses Trio in weiteren Trainings beobachten", erklärt Anif-Obmann Norbert Schnöll, der bereits einen Abgang vermelden kann: Osman Uygur wird den Club verlassen und im Frühjahr entweder für Puch oder Oberalm auflaufen. Ob Hallein-Stürmer Erdogan kommt, soll sich in den kommenden Tagen entscheiden.