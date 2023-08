Salzburger Liga: Henndorf schlägt Eugendorf

Henndorf hat sich erfolgreich in der Salzburger Liga zurückgemeldet. Der Aufsteiger setzte sich am Freitagabend dank Treffern von Neuzugang Illia Kiriukhin, Joker Nicholas Mannie und Yannik Hoffmann mit 3:1 (1:1) gegen Eugendorf durch. Der Eugendorfer Neo-Torjäger Christopher Mayr hatte vor der Pause zwischenzeitlich ausgeglichen. Noch mehr als die Niederlage schmerzt die Gäste wohl eine schwere Knieverletzung von Neuzugang Tobias Messner, der in der Schlussphase per Rettung abtransportiert werden musste.

Das Spiel zum Nachschauen