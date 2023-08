Salzburger Liga: Thalgau verstärkt Trainerteam, Eugendorf kämpft gegen Unruhe

Die Thalgauer treffen nach dem Befreiungsschlag gegen Hallein auf die starken Bürmooser. Eugendorf wartet noch auf den ersten Sieg. Gelingt er gegen Straßwalchen?

Der Meistertitel in der Salzburger Liga führt über die Ex-Regionalligisten. Das war so zu erwarten, das zeichnet sich bereits ab. Nach vier Runden steht nur ein Verein in den Top Sechs, der im Sommer nicht von oben abstieg: Bürmoos, das ...