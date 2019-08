Angreifer Mario Lürzer sah den Last-Minute-Sieg gegen Neumarkt nach einem Autounfall nur vom Spielfeldrand aus.

Golling hat Titelanwärter Neumarkt am Samstag mit 2:1 bezwungen und damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel in der Salzburger Liga gefeiert. Dabei standen die Vorzeichen nicht auf Überraschungserfolg: Neben Thomas Leitenstorfer (Knie-Operation) und Alem Huremovic (Urlaub) musste Trainer Philip Buck auch Mario Lürzer vorgeben. Der Goalgetter hatte am Donnerstag einen Autounfall mit Prellungen überstanden. "Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert", betont Buck, dem auf den Tag genau vor einem Jahr dasselbe Schicksal widerfahren war. "Aus Erfahrung weiß ich daher: Da braucht man dann einige Tage, um sich zu erholen."

Lürzer sah am Spielfeldrand, wie seine Mitspieler Neumarkt alles abverlangten. In einer kampfbetonten Begegnung behielten jedoch lang die beiden Torleute die Oberhand: Die frühe Gollinger Führung verhinderte Gästegoalie Michael Kaltenhauser, der nach neun Minuten einen Strafstoß von Hasan Avdic parierte. Gollings Schlussmann Namik Ustamujic tat es ihm in der 30. Minute gleich und hielt einen Elfmeter von Neumarkts Raimund Friedl. "Spielerisch war das von beiden Teams nicht so gut. Chancen gab es daher vor allem in der ersten Halbzeit nur sehr wenig", erklärt Buck.

Erst nach der Pause waren auch Treffer zu bejubeln. Zuerst nickte Neumarkts Innenverteidiger Franz Promberger nach einem Eckball zur Führung ein. Kurz darauf schlug Lukas Brückler, der statt Lürzer im Zentrum stürmte, zurück - 1:1. In einer offenen Schlussphase glückte dann Gollings Joker Eric Mitterlechner der Siegtreffer. Sein Schuss aus 20 Metern passte in der Nachspielzeit perfekt ins Eck. "Ein intensives, kampfbetontes Duell, in dem uns der Lucky Punch gelungen ist. Die Teamleistung war sehr gut. Jeder hat für jeden alles gegeben. Das war der Schlüssel zum Erfolg", weiß Buck.

Quelle: SN