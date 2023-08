Salzburger Liga: Zlatko Junuzovic lässt auf sich warten, Adnet und Straßwalchen werden doppelt bestraft

Noch muss Zlatko Junuzovic auf die ersten Punkte als Kicker in der Salzburger Liga warten. Nachdem der SAK zuletzt ohne den Ex-ÖFB-Teamspieler angeschrieben hatte, unterlagen die Nonntaler am Freitagabend in Grödig verdient mit 0:3. Das Unheil begann bereits vor dem Anpfiff.

Stress nach Next Generation Trophy

Kapitän Daniel Raischl konnte wegen der Next Generation Trophy in der Lieferinger Akademie gar nicht spielen, die ebenfalls bei den Bullen engagierten Mannschaftsstützen Junuzovic und Maximilian Schuster schafften es erst kurz vor Spielbeginn nach Grödig, kamen dann von der Ersatzbank. "Ein Manko für uns, aber es war insgesamt eine Spur zu wenig", sagt SAK-Vorstandsmitglied Walter Larionows. Grödig-Trainer Arsim Deliu lag auch nach dem guten Auftritt noch die schwache Leistung gegen Siezenheim im Magen. "Das war aber eine schöne Reaktion der Mannschaft", sagt er.

Seekirchen-Joker stach sofort

Verbessert zeigte sich auch Straßwalchen. Nach dem Debakel gegen Kuchl waren die Flachgauer in Seekirchen mit 2:1 vorangelegen, doch in der 56. Minute verlor man Christian Haller mit Gelb-Rot und beim folgenden Elfmeter die Führung. In der Schlussphase traf dann Joker Olugbemiga Ogunlade kurz nach seiner Einwechslung per Doppelschlag zum Seekirchner 4:2-Erfolg.

Auch Bürmoos profitiert von Doppelbestrafung

Auch Adnet wurde bei der 0:1-Niederlage gegen Bürmoos doppelt bestraft. Mario Switil traf vom Elfmeterpunkt, nachdem Florian Haslbeck für ein Handspiel ausgeschlossen worden war. Zuvor hatte Adnet die erste Großchance vorgefunden. Erst in Überzahl verdiente sich Bürmoos, das noch einen Strafstoß vergab und die Latte traf, die drei Punkte. "Wir haben uns anfangs sehr schwergetan, dann aber sehr verdient gewonnen", sagt Bürmoos-Coach Daniel Buhacek, der Lazar Ugrinovic mit Verdacht auf eine Mittelfußverletzung verlor.