Salzburger Nachwuchsduo ist im Schatten herangereift

Europäische Olympische Jugendspiele waren die große Talentprobe.

Zehn Salzburger Rekorde und fünf Qualifikationen für Semifinalläufe, so lautete die stolze Ausbeute von Katharina Schiessendoppler und Nikolay Parvov bei den Europäischen Olympischen Jugendspielen in Maribor. Die 14-jährige Oberalmerin verbesserte in jedem Freistil-Bewerb ihre persönliche Bestleistung. Der 15-jährige Koppler schwamm auf der Rückenlage ebenfalls eine persönliche Bestzeit nach der anderen und stellte wie Schiessendoppler nebenbei Salzburger Jugend- und Juniorenrekorde auf.

"Die beiden wachsen im Schatten von Luka Mladenovic, Luca Karl und Alexandra Tichy an die internationale Spitze heran", zeigte sich Verbandspräsident und Trainer Clemens Weis von den Leistungen seiner Schützlinge begeistert. "In Maribor haben sie zum ersten Mal gezeigt, dass sie nicht nur Talent haben, sondern auch gegen die internationale Jugend-Elite wettkämpfen können. Sie schwimmen bereits auf einem sehr hohen technischen Niveau."

Nach der Rekordjagd in Maribor treten die beiden ab Donnerstag bei der ÖM in Kapfenberg gegen Österreichs Beste an. Für Mladenovic und Karl steht nach den heimischen Titelkämpfen noch die U23-EM in Dublin als Saisonhöhepunkt an.