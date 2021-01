Salzburger Reiter spielten heuer nur eine Nebenrolle

Da sich die Amadeus Horse Indoors wegen Corona voll auf den Spitzensport konzentrierten, konnten nur wenige Salzburger aufzeigen.

Nachdem sich der Lamprechtshausner Springreiter Jürgen Krackow bei den Vier-Stern-Bewerben der Amadeus Horse Indoors nicht für das Finale qualifizieren konnte, bekamen Salzburgs Pferdesportler am Sonntag noch einmal die Möglichkeit, sich in der Salzburgarena zu präsentieren. Im Finale der großen Amateurtour im Springreiten musste sich Felix Katzlberger (Schachlhof) nur der Schweizerin Géraldine Straumann geschlagen geben. Toptalent Lisa-Marie Arvai (Elixhausen) verpasste als Vierte nur knapp den Sprung aufs Podest. Auf der mittleren Tour wurde die 14-Jährige, die am Donnerstag sensationell das Opening der großen Tour gewonnen hatte, im Finale starke Zweite hinter Susanne Winter vom Reitstall Schloss Kammer. Platz drei sicherte sich Karin Brötzner (RC Schachl). Im Finale der kleinen Tour setzte sich Theresa Gmachl (Elixhausen) vor Julia Kaltenhauser (Lamprechtshausen) durch.

Quelle: SN