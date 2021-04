Schock für Austria Salzburg: Die Violetten verlieren Tribüne und Kunstrasenplatz

Im Sommer 2024 muss die Anlage in Maxglan wieder verkleinert werden. Austria-Vorstand sucht dringend nach Lösungen - neues Stadion wohl nicht machbar.

Dass die Verlängerungen der Bau- und Betriebsstättenbewilligungen für das Stadion in Maxglan zu einem größeren Problem werden könnten, ist dem Austria-Präsidenten Claus Salzmann bereits seit Längerem bewusst. Seit vergangener Woche haben die Violetten Gewissheit: Die am 30. Juni auslaufenden Verträge werden zwar höchstwahrscheinlich um drei Jahre verlängert, im Sommer 2024 müssen im Stadion Maxglan aber die Bagger auffahren. Weil das Getränkeunternehmen Stiegl in unmittelbarer Nähe zur Anlage Wohnungen errichten wird, müssen 2024 der Kunstrasenplatz und die Fantribüne abgerissen werden.

