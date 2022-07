Schwaiger-Comeback im Fußball-Unterhaus - "Puch wird nicht der FC Hollywood"

Ex-SAK-Mäzen Christian Schwaiger kehrt ins Fußball-Geschäft zurück: Der Unternehmer steht in Zukunft dem Salzburg-Ligisten Puch vor.

Was sich bereits seit Monaten angebahnt hat, aber von den handelnden Personen immer dementiert wurde, ist seit Donnerstagabend fix: Der Salzburger Unternehmer Christian Schwaiger feiert ein Comeback im Fußball-Unterhaus und wird neuer Präsident des Salzburg-Ligisten Puch. "Die Vereinsverantwortlichen haben sich sehr bemüht um mich. Und mir hat imponiert, dass mich der Vorstand bis jetzt nicht ein Mal um Geld gefragt hat. Finanziell wird sich mein Engagement sicher in Grenzen halten. Summen wie in meiner Zeit beim SAK wird es sicher ...