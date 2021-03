Luka Mladenovic war über 200 m Brust nicht zu schlagen. Anastasia Tichy meldete sich mit Silber zurück.

Am dritten Tag der österreichischen Kurzbahnmeisterschaften in Graz hat Luka Mladenovic die erste Goldmedaille für Salzburgs Schwimmteam geholt. Der 16-Jährige gewann über 200 m Brust in der neuen Landesrekordzeit von 2:12,34 Minuten und kürte sich damit erstmals bei den Erwachsenen zum Staatsmeister.

"Er hat es sich verdient", freute sich Salzburgs Verbandspräsident Clemens Weis mit seinem Schützling. "Luka steht erst am Anfang seiner Entwicklung, da kommt noch wesentlich mehr."

Seine Potenzial hatte aber bereits am Freitag mit ...