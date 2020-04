Seekirchen rüstet sich für Zukunft

Mit einem Online-Gewinnspiel will der Regionalligist den durch die Coronkrise enstandenen Schaden ausgleichen.

Der Regionalligist Seekirchen hat, wie viele Fußball-Clubs, mit der Coronakrise zu kämpfen. Zwei große Nachwuchsturniere, das Porsche-Firmenturnier und weitere Veranstaltungen mussten bereits abgesagt werden - der Schaden ist groß. "Alles zusammen entgeht uns ein mittlerer fünfstelliger Betrag", sagt Seekirchen-Obmann Toni Feldinger, der sich dem Schicksal nicht ergeben will. "Es wird eine Zeit nach Corona geben und für diese wollen wir gerüstet sein." Aus diesem Grund wurde die 29. Auflage des SVS-Gewinnspiels ins Internet verlegt. "Normalerweise verkaufte der ganze Verein ab März Lose, bei einem Fest im Juli wurden in der Vergangenheit die Preise verlost", erklärt Feldinger, der gemeinsam mit dem Eugendorfer Unternehmen mtms Solutions GmbH in den vergangenen zwei Wochen an einer Lösung gebastelt hat. "Wir sind eine Ticketingservice-Firma, die derzeit wegen der Veranstaltungsabsagen wenige Aufträge hat. Aus diesem Grund haben wir die Homepage www.rettedeinenverein.at ins Leben gerufen. Hier kann jeder Verein ein Gewinnspiel erstellen. Wir bieten diesen Service an, um den Vereinen zu helfen, und nicht, um damit Geld zu verdienen", erklärt mtms-Mitarbeiter Armin Hessenberger, dessen Firma den Service fast kostenlos anbietet.

Das SVS-Gewinnspiel ist seit Donnerstag freigeschaltet, ein "Online-Los" kostet vier Euro (erhältlich unter www.svseekirchen.at) und die Gewinner werden Anfang Juli bei einer Ziehung, die via Livestream übertragen wird, ermittelt. "Der Erlös kommt unserem Nachwuchs zugute. Und ein Zuckerl haben wir noch: Jedes Los gilt als Ticket für ein Seekirchen-Heimspiel in der neuen Spielzeit", betont Feldinger.

Quelle: SN