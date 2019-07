Stefan Scharnagl und sein Team holten in Italien Silber, Sebastian Silvon segelte in Portugal unter die Top Ten.

Stefan Scharnagl vom Segelclub Mattsee holte gemeinsam mit Hannah Ziegler (ebenfalls vom SCM), Johanna Daum (Achensee) und Luis Wenger-Oehn (Attersee) bei der Universiade in Neapel die Silbermedaille. Das RS-21-Team ging am Freitag an vierter Stelle in das Abschlussrennen und konnte sich nach einer turbulenten Qualifikation Edelmetall sichern. "Wir sind superhappy mit dem Ergebnis und freuen uns unglaublich über die Silbermedaille. Mit dem letzten Rennen war von Platz eins bis acht noch alles drinnen - großartig, dass wir den Sprung auf das Podest geschafft haben", sagte Scharnagl über ihre Fahrt im Golf von Neapel.

Bei der 420er-WM von 3. bis 11. Juli in Vilamoura (POR) segelte der 15-jährige Köstendorfer Sebastian Silvon vom UYC Mattsee mit seiner Steuerfrau Rosa Don-ner aus Klagenfurt auf den neun-ten Gesamtplatz. In der Men/Mixed-Wertung belegten sie als bestes Mixed-Team den siebten Rang. Damit erreichten die beiden das bisher beste U17-WM-Ergebnis für Österreich. Am 19. Juli tritt das junge Team bei der 420er-EM in Vilagarcía de Arousa (ESP) an.

Quelle: SN