Seidls Fußballmärchen:Von Kuchl zu Rangnick

Nach herausragenden Leistungen in der 2. Liga durfte Matthias Seidl vergangene Woche bei ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick vorspielen.

Der Kuchler Matthias Seidl lebt derzeit den Traum vieler Unterhaus-Kicker: Der 21-Jährige wechselte erst im Sommer 2021 von seinem Heimatverein Kuchl zum Fußball-Zweitligisten Blau-Weiß Linz und startete in der Folge durch. In der vor wenigen Wochen abgelaufenen Herbstsaison gelangen Seidl in 16 Spielen zwölf Tore und vier Vorlagen. Dank seiner überragenden Leistungen wird er derzeit als heißeste Transferaktie der 2. Liga gehandelt. "Ein sehr cooler Aufstieg. Ich hoffe, dass es so weitergeht", erklärt Seidl.

Und auch dem neuen ...