Lehen Lakers: Sie lassen den Basketball in Salzburg aufleben

Aus der Leidenschaft zum Basketball ist ein junger Verein entstanden: Die Lehen Lakers blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück. Turniere zu gewinnen ist aber nicht ihr einziges Ziel.

Es war der 14. November 2019. Ein Restauranttisch. Mehrere Salzburger. "Wir sind dagesessen und haben uns gedacht, irgendwas fehlt im Salzburger Basketball", blickt Ivan Papic zurück. Er ist einer der Gründer der Lehen Lakers - ein Basketballverein, der dieses etwas in Salzburg beleben will. Wenn man durch das Instagram-Profil des Vereins scrollt, scheinen die Lehener dem Rechnung getragen zu haben.

Genau genommen spielen die Lehen Lakers 3x3-Basketball: Anders als beim gewöhnlichen fünf gegen fünf Basketball wird auf einem Korb mit zwei Mannschaften á drei Personen gespielt. Seine Wurzeln findet das Format im Streetball. 2020 - und gleichzeitig dem Jahr, in dem die Lehener ihren Verein eingetragen haben - wurde 3x3-Basketball olympisch. "Das Format ist attraktiver zum Zuschauen. Es ist schneller, kürzer und es passieren viel mehr Dinge in einer kurzen Zeit, als beim gewöhnlichen Basketball", so Papic, der gleichzeitig Obmann des Vereins ist.

Auch wenn pandemiebedingt kurzzeitig das Training auf Eis lag, machten die Lehener nach dem Lockdown ernst. Bei der ersten Gelegenheit hatten sie den Verein eingetragen und sich für ein Spiel angemeldet. Der Name geht aber auf das allererste Turnier zurück, erklärt der 26-Jährige: "Um uns dafür anmelden zu können, haben wir einen Teamnamen gebraucht. Plötzlich hat einer von uns "Lehen Lakers" vorgeschlagen. Viele von uns sind in Lehen aufgewachsen. Deshalb wussten wir, das wird er." Weil ihnen aber die ganze Stadt am Herzen liegt, durfte das Salzburger Wappen auf dem Vereinslogo nicht fehlen.

Das zweitbeste Hobbyteam Österreichs kommt aus Lehen

Was als Spaß angefangen hatte, nahm von Spiel zu Spiel immer mehr Gestalt an. Mit der Zeit wurden die Lehener stärker, schneller. Siege folgten. Heute besteht der 3x3-Basketballverein aus circa 25 Mitgliedern - alle ehrenamtlich aktiv und miteinander befreundet. Anfang des Jahres hatten sie das Team erweitert und sich einen Turniererfolg in der Hobbyklasse auf die Fahne geheftet: Bei der diesjährigen DunkShop 3x3-Streetballtour qualifizierte sich der junge Verein für das Finale in Kapfenberg und holte dort den zweiten Platz.

Zusätzlich zur Streetballtour waren die Lehen Lakers in diesem Jahr selbst Gastgeber. Für den Basketballverband in Wien haben sie einen Tourstopp des Austrian Circuit im Europark organisiert. "Die Leute vor Ort meinten, dass das Event super organisiert war und sich endlich wieder etwas im Basketball in der Stadt tut", blickt Papic auf eine positive Resonanz zurück. 2024 übernimmt der Salzburger Verein wieder die Organisation. Auch ein weiteres Projekt ist in Planung.

Jedes Jahr im August nähert sich die Saison für die Lehen Lakers dem Ende zu. Mit Herbst beginnen die Vorbereitungen für die nächste Saison, die im Mai startet. Trainieren können sie dafür in der Halle der Plainschule. Öffentliche Plätze gäbe es zwar in der Stadt auch, aber: "Die Basketballplätze an Sportzentren oder Schulen sind besser ausgestattet, dürfen jedoch nicht betreten werden. Eine Lösung zu finden, damit leerstehenden Plätze genutzt werden können, wäre ein richtiger Schritt". Auch ein digitales Schlüsselsystem könne helfen, um die Hallen ohne Personalaufwand etwa für offene Trainingseinheiten nutzen zu können. So will der Verein nämlich Menschen zusammenbringen, die ähnliche Interessen teilen. Als Teil der Lehen Lakers ist dabei Sportlichkeit Kür statt Pflicht, weil "uns egal ist, wo jemand herkommt oder wie gut jemand ist. Am Ende wird jeder mit offenen Armen aufnommen. Und dafür stehen wir auch".