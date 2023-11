Simon Ernemann erzielt Tor des Monats Oktober in der Salzburger Liga - Wahlfieber von Porsche bis Paris

Der Eugendorfer Verteidiger lieferte sich bei der SN-Wahl ein spannendes Duell mit einem Arbeitskollegen.

Simon Ernemann war nicht für seine Traumtore bekannt - bis jetzt. Eugendorfs Abwehrchef erzielte im Herbst einen Treffer. Es war ein Tor, das nicht alle Tage gelingt. Beim 4:0 in Puch vor zwei Wochen nahm er den Ball mit rechts an und schoss ihn mit demselben Fuß technisch fein und wuchtig volley ins Kreuzeck. Seit Sonntag steht fest: Ernemann erzielte das Tor des Monats Oktober der Salzburger Liga, das von den "Salzburger Nachrichten" und RTS ausgezeichnet wird. "Eine Ehre", sagt der 30-Jährige, der sich in der Online-Abstimmung ein spannendes Duell mit Thalgaus Moritz Resch lieferte. Die beiden sind Arbeitskollegen bei Porsche. "Das war schon witzig die vergangenen Tage."

Simon Ernemanns Treffer gefiel auch im Ausland

Mit 126 Stimmen Vorsprung setzte sich Ernemann am Ende noch deutlich durch. "Nicht nur in Eugendorf waren alle auf den Füßen. Wir haben alle Leute mobilisiert, die möglich waren", sagt der Verteidiger. In seiner Heimat Bayern, in seiner Wahlheimat Ebenau und in seiner fußballerischen Heimat Eugendorf ließen sich viele vom Wahlfieber anstecken. "Auch mein Bruder in Paris hat kräftig abgestimmt. Mein Tor, aber auch die anderen schönen Treffer haben echt viele Leute gesehen. Man merkt auch, dass das Interesse an der Salzburger Liga groß ist. "

Eugendorfer hat noch lange nicht genug

Es soll noch weitere Ernemann-Highlights im Salzburger Unterhaus geben. Der Bayer, der seit seinem Wechsel nach Österreich 2015 nur für Eugendorf auflief und im April diesen Jahres sein Karriereende wieder zurücknahm, hat noch nicht genug. "Das halbe Jahr Pause war schön, aber ich kann und will noch ein paar Jahre weiterspielen", sagt der Routinier, der mit seinem neunplatzierten Team im Frühjahr gegen den Abstieg spielt. "Alle Spiele sind eng, das Niveau ist gut. Man muss immer alles geben. Denn es ist die stärkste Salzburger Liga, die es jemals gab." Ernemann, der mehrmals das Interesse anderer Clubs weckte, will noch lange Teil der Liga sein. Mit Eugendorf? "Ich weiß, was ich an diesem Verein habe."