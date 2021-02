Salzburgs Skihoffnung fixiert bei der Europacupabfahrt in Santa Caterina ihr Weltcupticket - und bricht sich beim Abschwingen den Unterschenkel.

Lisa Grill hat in wenigen Sekunden erfahren müssen, wie nah Freud und Leid im Skisport zusammenliegen. Die 20-jährige Lungauerin gewann am Donnerstag beide Europacup-Abfahrten in Santa Caterina und sicherte sich damit als Gesamtsiegerin bereits einen Weltcup-Startplatz für die kommende Saison. Ob sie diese auch planmäßig in Angriff nehmen kann, ist jedoch ungewiss. Denn Grill kam beim Abschwingen der zweiten Abfahrt zu Sturz und brach sich dabei den rechten Unterschenkel. Die dreifache Junioren-Weltmeisterin von 2020 wurde zur Erstversorgung nach Sondrio geflogen und in weiterer Folge in die die Uniklinik Innsbruck.

Quelle: SN