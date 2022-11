Pechvogel Lisa Grill sieht ein Licht am Ende des Leidensweges

20 Monate nach ihrer Verletzung kann Lisa Grill nun endlich mit Reha und Training beginnen. Salzburgs größtes Skitalent wird auch diesen Winter verlieren - aber schöpft erstmals Hoffnung.

Der 11. Februar 2021 hätte der Tag sein sollen, der der Karriere der Lisa Grill eine ganz neue Dimension verleiht: Das wurde er auch - aber ganz anders als erhofft.

Die Salzburgerin gewann an diesem Tag eine Europacup-Abfahrt auf der ehemaligen WM-Strecke (1985) in Santa Caterina (ITA) und war damit am Ziel der Träume: Damit war sie fix in der EC-Wertung in den Top 3, hatte daher einen Weltcup-Platz in der kommenden Saison fix und stieg auch in ...