Der Salzburger gewann am Freitag vor dem Oberösterreicher Samuel Baumgartner den Freeski-Slopestyle-Europacup in Silvaplana (Schweiz). Tags darauf war Baumgartner im Big Air nicht zu schlagen, Müllauer wurde Dritter. Die Tirolerin Lara Wolf gewann beide Damenbewerbe.

Zum Saisonabschluss bewiesen Österreichs Freestyle-Asse am Freitag auf dem äußerst anspruchsvollen Slopestyle-Kurs in Silvaplana (Schweiz) ihre Klasse. Der Saalfeldner Lukas Müllauer zeigte im Herrenbewerb eindrucksvoll mit einem "Switch right double Misty 12", einem "left 16 Blunt", einem "Switch left double 12" sowie einer souveränen Railline, dass er ganz oben an die Spitze gehört. "Ich bin einfach nur happy! Das ist heute ein superlässiger Tag gewesen, ich habe mein bestes Skifahren gezeigt und wurde dafür mit einem 91,5 Score belohnt - einfach genial!", sagte der 23-jährige Pinzgauer.

Lukas Müllauer führte Doppelsieg an

Auch Müllauers Teamkollege Samuel Baumgartner (Hinterstoder, OÖ) konnte beim Europacupfinale mit einem "Right double 12 safty to blunt", einem "Switch right double 14", einem "Switch right double 12" sowie einer starken Railline ein Ausrufezeichen setzen und erreichte mit 88,8 Punkten den zweiten Rang. "What a day! Nach dem ersten Durchgang konnte ich das heutige Finale anführen, letztlich ist es der zweite Rang geworden. Es freut mich natürlich riesig, dass ich mich nach der harten Arbeit und einer nicht einfachen Saison mit dem heutigen Tag belohnen konnte", so der Oberösterreicher.

SN/noah wallace Keine Höhenangst: Lukas Müllauer.





Weitere Österreicher sprangen am Finale vorbei

Des Weiteren erreichte Hannes Rudigier (Tirol) den 20. Rang und verpasste knapp den Einzug in das Finale. Auch der Vorarlberger Julius Forer sprang um einen Punkt an der Slopestyle-Entscheidung vorbei und landete letztlich auf Rang 23. Das Europacup-Team um Noah Schallert (Rang 30), Nicolas Biembacher (Rang 40), Florian Pale (Rang 45) und Luis Resch (Rang 46) konnte in Silvaplana weitere wichtige Erfahrungen sammeln.

Tirolerin Wolf triumphierte bei den Damen

Bei den Damen überzeugte indes Lara Wolf mit einem sehr sauberen und technisch anspruchsvollen Durchgang. Die Tirolerin krönte sich mit Platz eins. "Ich bin einfach so froh, dass ich heute zeigen konnte, was in mir steckt. Diese Saison war nicht immer einfach für mich, da ist es jetzt mit einem Europacup-Sieg doch noch ganz versöhnlich ausgegangen", lacht die junge Tirolerin.

Big Air als krönender Abschluss

Während Wolf auch im Big-Air-Bewerb nicht zu bezwingen war, drehte Baumgartner bei den Herren am Samstag den Spieß um. Der Oberösterreicher setzte sich vor dem Schweizer Nils Rhyner und dem Salzburger Lukas Müllauer durch.