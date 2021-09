Sportklub-Chef im Clinch mit Bürgermeister: In Bischofshofen droht Ungemach

BSK-Manager Patrick Reiter hat für Donnerstag die Präsentation eines eigenen Stadionprojekts angekündigt. Für den Bürgermeister ist das ein Affront, die weitere Zusammenarbeit steht infrage.

Im noblen Ambiente des Hangar-7 will Patrick Reiter am frühen Donnerstagnachmittag Pressevertreter über Neuigkeiten beim Bischofshofner SK informieren. Unter anderem geht es um ein Stadionprojekt. Insidern zufolge will Reiter den von der Gemeinde vorgesehenen neuen Hauptplatz selbstständig ausbauen - der BSK-Manager hatte in der Vergangenheit immer wieder Ambitionen geäußert, seine Fußball-Kampfmannschaft in den Profibereich zu führen. Die Veranstaltung, die eigentlich als Start in eine glanzvolle Zukunft gedacht war, droht jetzt zur Belastungsprobe für den Verein zu werden.

Bürgermeister ...