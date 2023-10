St. Johanns Torjäger Benjamin Ajibade: "Ich finde wieder zu alter Stärke"

Benjamin Ajibade nimmt eine Auszeit, um topfit zurückzukommen.

In den vergangenen Jahren war Benjamin Ajibade das Um und Auf im Offensivspiel der St. Johanner. Der schnelle Angreifer schoss Tore am Fließband und hatte damit großen Anteil an den Erfolgen der Pongauer. In der Regionalliga West läuft es in dieser Saison für den 28-Jährigen bisher noch nicht nach Wunsch. Wegen einer Entzündung im rechten Knie kam er zuletzt nie richtig auf Touren und hält erst bei einem Saisontor.

"Ich habe mir vor Jahren das Kreuzband im rechten Knie gerissen und seitdem habe ich immer wieder Probleme", erklärt Ajibade, der vergangene Woche nach einem Gespräch mit Trainer Ernst Lottermoser entschied, die kommenden Wochen zu pausieren. Bereits bei der 1:3-Niederlage am Freitag bei den Altach Amateuren fehlte der Routinier im Kader. "Es heißt aber nicht, dass Benji nichts tut. Er hat in der vergangenen Woche sogar mehr gemacht als die Mannschaft. Er macht alles dafür, dass er wieder in voller Stärke zurückkommt", betont Lottermoser.

Dass Ajibade in den verbleibenden vier Herbstspielen auf das Feld zurückkehrt, ist unwahrscheinlich, im Frühjahr will der Vollblutstürmer aber wieder angreifen. "Bis auf die Entzündung im Knie bin ich topfit. Ich bin überzeugt, dass ich wieder zu alter Stärke finde."

Nach der Niederlage in Vorarlberg findet sich St. Johann zwar weiterhin im Tabellenkeller der Westliga wieder, auf einen beinharten Abstiegskampf muss sich der Club laut Ajibade aber nicht einstellen. "Wir haben in dieser Saison schon gezeigt, dass wir höher eingeschätzte Gegner schlagen können. St. Johann wird noch genügend Punkte holen, um dahinten rauszukommen. Ich mache mir absolut keine Sorgen um den Ligaerhalt."