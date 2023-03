Stadtchef Harald Preuner will Stadion in Grödig nicht mieten: "Die Austria kann in Maxglan bleiben"

Untervermieten oder rückbauen? Wenn die Stadt Salzburg den Grödigern nicht unter die Arme greift, wird das Stadion im Herbst verkleinert.

Die Stadiondiskussion in der Stadt Salzburg ging am Mittwoch in die nächste Runde. Nachdem verschiedene Neubauträume in den vergangenen Monaten bereits in der Planungsphase gescheitert sind, will Sportstadtrat Bernhard Auinger (SPÖ) nun das Stadion Grödig für Stadtvereine, die Bedarf haben, anmieten. Ein zweiter Termin mit Auinger, dem Grödiger Bürgermeister Herbert Schober und Verantwortlichen des SV Grödig endete am Mittwoch erneut ohne Ergebnis.

Entscheidung muss bis Sommer fallen

"Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Die Gegenseite muss ...