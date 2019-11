Stadtderby - Austria-Trainer Schaider: "Der SAK ist nicht unschlagbar"

Trotz einer durchwachsenen Saison glaubt die Austria, die beeindruckende Siegesserie des SAK am Samstag im Stadtderby brechen zu können.

Unterschiedlicher hätte die bisherige Saison in der Regionalliga Salzburg für die beiden Erzrivalen nicht verlaufen können. Während der SAK auf das Auftaktremis gegen Anif 15 Siege in Serie folgen ließ und die Tabelle souverän anführt, dümpelt die Austria nur auf dem achten Platz herum. Zwei Runden vor dem Ende der Herbstsaison sind die beiden Teams 28 Punkte voneinander entfernt. Für alle Fußballfans, die es nicht nach Maxglan schaffen, bieten die "Salzburger Nachrichten" wieder einen besonderen Service: Das Stadtderby wird live und exklusiv auf www.sn.at übertragen.

Obwohl seine Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr) als klarer Außenseiter in das Prestigeduell geht, traut Austria-Trainer Christian Schaider seiner Truppe eine Überraschung zu: "Der SAK ist nicht unschlagbar. Wenn wir aggressiv verteidigen und schnell von Defensive in Offensive umschalten, dann können wir den Leader sicher ärgern." Bevor die Violetten die durchwachsene Herbstsaison analysieren, können sich die Spieler gegen den SAK und nächsten Samstag in Saalfelden noch einmal von ihrer besten Seite zeigen. "Das haben wir unseren Jungs auch gesagt. Nach der Hinrunde werden wir das Gespräch mit ihnen suchen und schauen, wie es weitergeht", schließt Schaider Veränderungen im Winter nicht aus.

Mit einem klaren Ziel reist der SAK von Nonntal nach Maxglan. "Wir wollen den nächsten Dreier holen und damit den 16. Sieg in Serie feiern", erklärt SAK-Präsident Christian Schwaiger, dessen Mannschaft das Hinspiel klar mit 3:0 für sich entscheiden konnte. Zwei bekannte Ex-Austrianer in Diensten des SAK werden im Derby fehlen. Markus Berger und sein Bruder Hans-Peter stehen Interimstrainer Roman Wallner, der im Winter durch Thomas Hofer ersetzt wird, verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Im Schatten des Stadtderbys findet am Samstag ein weiteres prestigeträchtiges Duell in der Regionalliga statt. Die beiden Nachbarn Anif und Grödig stehen sich gegenüber. Weiters treffen St. Johann und Seekirchen sowie Kuchl und Grünau aufeinander. Bereits am Donnerstag setzte sich der Tabellenzweite Saalfelden beim Schlusslicht Bischofshofen mit 4:0 durch. Die Tore erzielten Tamas Tandari (5.), Joshua Heard (25.), Sean Okoli (47.) und Harry Cooksley (83.).