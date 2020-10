Mit viel Geschick, richtigen Entscheidungen und auch dank der finanzkräftigen Unterstützung der Fans hat der Vorstand rund um Claus Salzmann die Austria vor dem Aus bewahrt. Dass die Violetten danach die Rückkehr in die Regionalliga geschafft haben und in dieser wieder eine sehr gute Rolle spielen, ist vor allem dem Präsidenten und seinen Kollegen zu verdanken. Dass mit dem sportlichen Erfolg auch die Erwartungen steigen, ist klar. Es darf aber nicht wieder der Fehler unterlaufen, dass die 2. Liga ohne Weitsicht in Angriff genommen wird. Auch mit einem Investor hätten die Violetten noch viele Baustellen. Und ein neuerlicher Schnellschuss Richtung Profifußball wäre für den ganzen Club fatal.