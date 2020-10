Bereits am Freitag befürchteten die meisten Vereine, dass die Regierung am Montag das Fußballspielen wegen der steigenden Coronazahlen wieder verbieten wird. Der ÖFB kämpfte aber bis Sonntagabend mit allen Mitteln, um einen neuerlichen Saisonabbruch zu verhindern. ÖFB-Präsident Leo Windtner und seine Mitarbeiter hatten Erfolg. Trotz strengerer Maßnahmen darf in Österreich weiterhin das runde Leder rollen. Die vielen tausenden Kicker und Fans können aufatmen und sich somit auch am kommenden Wochenende an der schönste Nebensache der Welt erfreuen. Es war das richtige Zeichen der Politik und ein Lichtblick in der seit Monaten dauernden Coronakrise. Der Fußball ist für viele Menschen in dieser schweren Zeit nicht nur eine wichtige Konstante im Leben, sondern lässt sie auch für ein paar Stunden die derzeit großen Sorgen des täglichen Lebens vergessen.