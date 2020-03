Aberseer Zielschütze verpasst in Regen nur knapp den Doppelsieg.

Erst mit seinem vorletzten Schuss musste Thomas Fuchs am Freitag seine Hoffnung auf Doppelgold bei der Eisstock-WM in Regen begraben. Der Aberseer, der zuvor bereits das Zielschützenteam (mit Franz Roth, Matthias Taxacher und Mario Weingartmann) zum Titel geführt hatte, lag im Einzelfinale lange in Führung, wurde aber nach einem "Nuller" noch vom Deutschen Stefan Zellermayr abgefangen und musste sich mit Silber begnügen. Im Damen-Bewerb holte Österreich ebenfalls Gold im Team und Einzelsilber durch die Steirerin Simone Steiner.

Im Weitschießen holten sowohl das Herren-Team (mit dem Mittersiller Manuel Wildhölzl) als auch das Damen-Team Silber. Weitere Medaillen darf sich Österreich am Samstag im Mannschaftsspiel erhoffen.

Quelle: SN