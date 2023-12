SV Seekirchen startet Vorreiterprojekt - "Macht uns noch attraktiver"

Seekirchen stellt seit Jahren eine der besten Mannschaften im heimischen Fußball-Unterhaus. Der Tabellenzweite der Salzburger Liga zählt vor allem durch seine ausgezeichnete Nachwuchsarbeit zu den Vorzeigevereinen im Bundesland. Ein neues Projekt, das am Montag vorgestellt wurde, passt zur Vorreiterrolle: Seekirchen und der örtliche Lebensmittellogistikbetrieb Frigologo starten eine Partnerschaft unter dem Namen "Next Generation Programm". Der Hintergrund: Wie viele andere Unternehmen auch sucht Frigologo Lehrlinge. Der Betrieb hat gute Erfahrungen mit sportlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gemacht und streckt nun beim Seekirchner Fußballverein die Fühler nach weiteren Verstärkungen aus. Die Idee: Analog zum Salzburger Schulsportmodell will Frigologo Lehrlingen die Flexibilität bieten, um in Seekirchen leistungsorientiert Fußball zu spielen. Arbeits-, Trainings- und Spielzeiten werden abgestimmt. "Für Frigologo ist es eine Chance. Und für uns ist es ein zusätzliches Angebot für unsere Spieler und Spielerinnen. Das macht uns noch attraktiver", sagt Seekirchens Obmann Anton Feldinger.