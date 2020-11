Österreichs Teilnehmer konnten aber aufzeigen.

Die 17. Auflage des Red Bull BC One World Finals, dem größten und prestigeträchtigsten Breakdance-Einzelwettbewerb der Welt, ging am Samstag erstmals in Österreich über die Bühne. 16 der weltbesten Breaker aus 11 Nationen kämpften im Salzburger Hangar-7 um die Titel, die sich schlussendlich B-Girl Kastet (RUS) und B-Boy Shigekix (JPN) sichern konnten. Aus österreichischer Sicht mussten sich die Tiroler B-Girl Sina (Sina Neugebauer) und B-Boy Lil Zoo im Viertelfinale und Halbfinale geschlagen geben. "Es war eine große Ehre dabei sein zu können und gleichzeitig auch eine enorme Herausforderung. Mein letztes Battle liegt 10 Monate zurück, da war es nicht leicht direkt auf diese große Bühne zu springen, aber ich habe mein Bestes gegeben, um Österreich würdig zu vertreten", meint "Sina" nachher und Lil Zoo ergänzte: "Ich habe mich eigentlich sehr gut gefühlt und war im Flow mit der Musik aber dann bin ich zwei Mal ausgerutscht und konnte nicht das zeigen was ich wollte".

Aufgrund der derzeit geltenden Vorschriften waren beim diesjährigen Red Bull BC One World Final keine Zuschauer gestattet. Dank modernster Technologie waren jedoch Freunde und Familie per Liveschaltung auf LED-Screens rund um den Tanzbereich dabei. Die besondere Stimmung und die einzigartige Inszenierung des Hangar-7 beflügelten die Sportler sichtlich und so entwickelte sich auch in diesem Jahr ein heißer Kampf um die Kronen der Breaking-Szene. 2024 wird Breakdance bei den Spielen in Paris olympisch sein.

Fans können das komplette Red Bull BC One World Final aus dem Hangar-7 in Salzburg als Replay genießen. Die komplette Sendung können Sie in den unten eingebetteten Videos, auf Red Bull TV sowie dem YouTube- und Facebook-Channel von Red Bull BC One verfügbar.

Quelle: SN