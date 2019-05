Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler ist Weltrekordhalter im Marathon, doch jetzt sind seine Sprintqualitäten gefragt.

Die verregneten Maitage haben ihm die Vorbereitung erschwert, aber auch so startet Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler zuversichtlich und motiviert wie eh und je in die neue Saison. Die beginnt am Wochenende traditionell mit den internationalen Bahnmeetings in der Schweiz. Es geht ...