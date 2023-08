Der Spitzenreiter bewies auch im Derby in Hallein seine Klasse. Im Titelrennen droht die größte Gefahr von einem Duo.

Fünf Siege, 19:3 Tore - Kuchl hat in der Salzburger Liga einen Traumstart hingelegt und am Samstag in Hallein einen der ambitionierteren Herausforder in die Schranken gewiesen. "Ein 4:1 beim Team mit dem größten Budget der Liga tut gut. Nach ...