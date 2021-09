Tote Hose im österreichischen Boxen? In Fuschl fliegen die Fäuste

Alpencup mit rund 40 Kämpfen am Wochenende findet erstmals in Salzburg statt.

Die Zeit des Trainierens ist vorbei. Am Samstag und Sonntag wird es in der Fuschlseehalle ernst für zahlreiche Boxer aus Salzburg, Vorarlberg, Tirol, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark. Beim erstmals in Salzburg ausgetragenen Alpencup sind pro Tag rund 20 Kämpfe über drei Runden à drei Minuten angesetzt. Unter den 14 Lokalmatadoren werden auch Landesmeistertitel vergeben.

"In den Ring zu steigen, wenn alle Augen auf einen gerichtet sind, und dann wettkampfmäßig zu boxen - das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es noch nicht getan und bisher nur trainiert hat. Jetzt können sich die Boxer beweisen", sagt Organisator Peter Hofer, der das Präsidentenamt im Landesverband an Sohn Johannes übergeben hat und als Sportdirektor fungiert - auch wegen anhaltender Konflikt mit Wien. "Österreichweit ist tote Hose. Es ist aber wichtig den Boxern eine Plattform zu bieten, wo sie sich präsentieren können. In Salzburg machen wir jetzt etwas", sagt Peter Hofer. Unter Berücksichtigung der 3G-Regel können bis zu 250 Zuschauer in die Halle. "Die Stimmung wird sehr gut sein."