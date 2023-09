Trailrun-Welt blickt erneut nach Werfenweng

Am 30. September gehen zahllose Sportler beim Alpin Team Trailrun an den Start. Das Organisatorenteam rund um Martin Lindinger weiß, worauf es beim Test der eigenen physischen und mentalen Stärke ankommt.

Am 30. September blickt die Trailrun-Welt wieder nach Werfenweng zum Alpin Team Trailrun.

Die internationale Trailrun-Szene kommt am 30. September wieder nach Werfenweng. "Der Alpin Team Trail verspricht auch dieses Jahr ein unvergessliches Abenteuer in der atemberaubenden heimischen Bergwelt", freuen sich die Veranstalter rund um Obmann Martin Lindinger: "Zusätzlich zur physischen Vorbereitung ist auch eine mentale Stärke von entscheidender Bedeutung."

Ohne körperliche Vorbereitungen würde das Laufhighlight im Werfenwenger Trailrun-Kalender wohl kaum möglich sein. "Dazu gehört neben gezieltem Ausdauertraining auch das Training von Kraft und Stabilität, da die anspruchsvollen Strecken sowohl bergauf als auch bergab führen. Eine Streckenbesichtigung vor dem Lauf kann ebenfalls hilfreich sein, um sich auf die Herausforderungen des Geländes vorzubereiten", hebt der Obmann weiter hervor. Für alle, die es gerne etwas kürzer angehen möchten, steht eine 23 Kilometer lange Distanz mit insgesamt 1523 Höhenmetern bereit. Diejenigen, die sich der Königsdisziplin stellen möchten, können sich für die 52 Kilometer lange Strecke anmelden, die über 3450 Höhenmeter führt. Neben dem Spaß am Sport steht für die Veranstalter auch ganz klar die Sicherheit der Starter im Mittelpunkt. Die Pflichtausrüstung, die für alle Teilnehmenden obligatorisch ist, trägt dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Gesundheit der Teilnehmer zu schützen.

Für die Veranstalter bedeutet Trailrunning aber nicht nur körperliche Herausforderung, sondern auch die Möglichkeit, mentale Grenzen zu überschreiten. "Ein Trailrun führt die Teilnehmenden an ihre physischen und emotionalen Grenzen und man lernt viel über sich selbst. Am Ende eines solchen Laufs ist man oft nicht der- oder dieselbe wie zu Beginn. Die Erfahrung, die sie in der wunderschönen Natur gemacht haben, prägt sie nachhaltig", hebt das Alpin Team Austria hervor.